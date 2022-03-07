Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва сообщила Киеву о том, что может прекратить войну "в любой момент", если Украина выполнит условия России.

"Украина должна внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", - сказал Песков.

Также, по его словам, Украина должна признать Крым российским, а также признать независимость "ДНР" и "ЛНР".

Украинские власти, напомним, категорически против признания Крыма и "ЛДНР". По нейтральному статусу, судя по сигналам с Банковой, говорить готовы.

Напомним, сегодня пройдет третий раунд переговоров Украины и России.

Вместе с тем, как говорил Подоляк, Украина и РФ не будут озвучивать предлагаемые на переговорах условия до согласования "общих позиций".

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.