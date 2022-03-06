В воскресенье, 6 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние 3 года, а законность получения средств не подтверждена.

"В нынешних суровых условиях Путин, очевидно, пытаемся усилить контроль над вертикалью власти самыми разными способами", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что Путин подписал указ, меняющий правила въезда и выезда украинцев в РФ. Указ позволяет въезд в Россию гражданам Украины (был долгое время ограничен из-за эпидемии коронавируса).

Также сообщалось, что Путин подписал закон, разрешающий вводить санкции против любых иностранцев.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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