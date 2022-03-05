Президент России Владимир Путин подписал указ, которые меняет правила въезда и выезда в РФ для граждан Украины (включая полностью Донбасс).

Указ позволяет въезд в Россию гражданам Украины (был долгое время ограничен из-за эпидемии коронавируса). Теперь могут въезжать все граждане Украины и оставаться в России на срок до 15 дней с даты пересечения границы (ранее было 90 дней).

Стоит отметить, что все погранпереходы между Украиной и Россией закрыты с украинской стороны. То есть, с точки зрения украинских законов их переход будет незаконным.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.