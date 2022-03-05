В Москву ради встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тайно приехал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщил журналист Барак Равид в Twitter, также информацию подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Встреча политиков действительно состоялась и длилась белее двух часов. Темой обсуждения стало вторжение России в Украину.

После переговоров с Путиным премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поговорил с Зеленским, сообщают российские СМИ.

Сейчас израильский премьер вылетел в Германию на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Контакты по Украине становятся все более активными. Главное - чтоб помогло остановить войну", - прокомментировал информацию телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.