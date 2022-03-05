"Страна" выяснила, когда пройдёт третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

Точное время и день переговоров "Стране" сообщил член украинской переговорной делегации и глава фракции"Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Переговоры состоятся в понедельник, в 15:00", - сообщил Арахамия "Стране".

Арахамия уточнил, что переговоры состоятся там же - на польско-белорусской границе.

Напомним, что на Банковой спрогнозировали, что война продлится "не меньше нескольких недель".

Ранее мы писали, что Минобороны России заявило о возобновлении наступления в Украине с 18:00 по Москве (17:00 по Киеву) субботы, 5 марта. Также в ведомстве озвучили причину такого решения.

Также "Страна" сообщала, что президент Турции Эрдоган завтра попросит Путина остановить войну в Украине.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.