Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с территории Украины (включая неподконтрольные территории Донбасса) в Россию и выехать далее в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность.

"Это, очевидно, для тех иностранцев, кто оказался на занятой российскими войсками территории Украины", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Зеленский разрешил безвизовый въезд для иностранных добровольцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин назвал решение о начале войны в Украине "тяжелым" и объяснил, почему ввел войска не только на Донбасс.

Также мы писали, что Путин не планирует вводить в России военное положение и не собирается использовать резервистов для отправки на войну в Украину.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.