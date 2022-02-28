Россия ещё раз повторила своё условие по прекращению войны. "Операция в Украине закончится, когда Киев будет готов к демилитаризации", - заявил постпред Украины в ООН Небензя.

Помимо этого Путин также ранее перечислял в разговоре условия прекращения войны:

Демилитаризация и денацификация Украины

Нейтральный статус Украины

Признание Киевом российского Крыма.

Понятно, что на такие условия Украина никогда не пойдёт (кроме может быть второго пункта). Если такие условия были выдвинуты на сегодняшних переговорах в Беларуси, то они наверняка отвергнуты даже без обсуждения.

На фоне этого трудно сохранять даже осторожный оптимизм относительно "первого раунда" переговоров с Россией.

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