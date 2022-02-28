Зеленский на военных учениях "Метель-2022" на фоне Джавелинов. Архивное фото ОП до войны с РФ

Россия ещё раз повторила своё условие по прекращению войны. "Операция в Украине закончится, когда Киев будет готов к демилитаризации", - заявил постпред Украины в ООН Небензя. 

Помимо этого Путин также ранее перечислял в разговоре условия прекращения войны:

  • Демилитаризация и денацификация Украины
  • Нейтральный статус Украины
  • Признание Киевом российского Крыма.

Понятно, что на такие условия Украина никогда не пойдёт (кроме может быть второго пункта). Если такие условия были выдвинуты на сегодняшних переговорах в Беларуси, то они наверняка отвергнуты даже без обсуждения.

На фоне этого трудно сохранять даже осторожный оптимизм относительно "первого раунда" переговоров с Россией

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На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

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