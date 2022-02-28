Денацификация, нейтральный статус и признание Крыма. Россия настаивает на своих требованиях к Украине
Россия ещё раз повторила своё условие по прекращению войны. "Операция в Украине закончится, когда Киев будет готов к демилитаризации", - заявил постпред Украины в ООН Небензя.
Помимо этого Путин также ранее перечислял в разговоре условия прекращения войны:
- Демилитаризация и денацификация Украины
- Нейтральный статус Украины
- Признание Киевом российского Крыма.
Понятно, что на такие условия Украина никогда не пойдёт (кроме может быть второго пункта). Если такие условия были выдвинуты на сегодняшних переговорах в Беларуси, то они наверняка отвергнуты даже без обсуждения.
На фоне этого трудно сохранять даже осторожный оптимизм относительно "первого раунда" переговоров с Россией.
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