Сегодня, 28 февраля, после "первого раунда" переговоров Украины с Россией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин может уже 28 февраля получить полный доклад по итогам переговоров с Киевом и дать поручения о дальнейших действиях.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что первый раунд переговоров был нацелен на нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий. Стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений.

Впрочем, несмотря на это, уже вечером после переговоров мэр Броваров сообщил об авианалете на окраину города и раненных мирных жителях.

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