Разведка ВСУ привела собственные данные о российском вторжении.

По информации разведки, в Министерстве обороны РФ планировали захватить Харьков, Херсон и Киев в первые два дня войны. Кроме того, российская разведка до начала войны доложила Владимиру Путину недостоверную информацию о силах ВСУ.

Также в разведке подсчитали, что Россия тратит 20 миллионов долларов в день на войну в Украине.

Между тем советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на протяжении последних суток военная обстановка в стране изменилась не существенно.

"Противник деморализован. Они не предпринимают активных наступательных шагов. С утра было две небольшие попытки. Скопление врага небольшое – около 8-12 автомобилей пытались пройти вглубь Харькова. Их окружили и сейчас наполовину уничтожили", - заверил Арестович.

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