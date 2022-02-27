За прошедшие сутки ситуация на военном театре Украины существенно не изменилась, враг несет физические и моральные потери. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"На протяжении суток военная обстановка в стране изменилась не существенно. Противник деморализован. Они не предпринимают активных наступательных шагов. С утра было две небольшие попытки. Скопление врага небольшое – около 8-12 автомобилей пытались пройти вглубь Харькова. Их окружили и сейчас наполовину уничтожили. Не верьте вбросам, что Харьков атакуют, Харьков упал итд. Харьковчане умело держат оборону и уничтожают врага", - сказал он.

В то же время Арестович рассказал, что в киевском направлении были предприняты две попытки пройти вглубь области, но все они были пресечены бойцами ВСУ.

"Что касается Киева и ситуации на западных окраинах столицы – враг попытался продвинуться, но попал под мощный ракетный удар со стороны Вооруженных сил Украины. Противник пытался продвинуться в направлениях Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Но попал под попал под удары ВСУ. Противник дезорганизован и сейчас только небольшие их силы пытаются провести разведку в направлении Ирпеня. ВСУ контролируют ситуацию. Кстати, подключились местные жители. Они сожгли российских бойцов коктейлями Молотова прямо в Буче", - добавил он.

Более того, утверждает Арестович, в некоторых районах новых продвигающихся действий противника вообще не видно.

"Не видно продвижений противника ни в направлении Энергодара, ни Запорожья или Мариуполя. И то, что прибыла в Беларусь, как утверждают российские СМИ, российская правительственная делегация с предложением вести переговоры, с военной точки зрения, значит только одно — они потеряли инициативу и сейчас не способны к продолжению активных боевых действий. Я думаю, у них остались одна, а может две попытки наступать или активные действия совершать. По моей оценке и оценке других военных специалистов, безумные потери, которые они понесли, против ВСУ и сорванный план первых трех дней, показывают, что дальнейшая перспектива продвигающих действий в Украине – бесполезна", - добавил он.

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