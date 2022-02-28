Урегулирование ситуации вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном, который призвал его к прекращению обстрелов российской армией городов Украины, сообщают в Кремле.

По словам Путина, заявил Макрону, что Россия открыта к переговорам с представителями Украины и назвал условия, при которых возможно урегулирование:

демилитаризация и денацификация Украины

её нейтральный статус

признание Киевом российского Крыма

"Понятно, что на такие условия Украина никогда не пойдёт (кроме может быть второго пункта). Если такие условия были выдвинуты на переговорах в Беларуси, то они наверняка отвергнуты даже без обсуждения", -прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, переговоры об урегулировании между делегациями Украины и РФ проходят сегодня в Беларуси.

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