Путин назвал Макрону условия прекращения обстрелов городов Украины
Урегулирование ситуации вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном, который призвал его к прекращению обстрелов российской армией городов Украины, сообщают в Кремле.
По словам Путина, заявил Макрону, что Россия открыта к переговорам с представителями Украины и назвал условия, при которых возможно урегулирование:
- демилитаризация и денацификация Украины
- её нейтральный статус
- признание Киевом российского Крыма
"Понятно, что на такие условия Украина никогда не пойдёт (кроме может быть второго пункта). Если такие условия были выдвинуты на переговорах в Беларуси, то они наверняка отвергнуты даже без обсуждения", -прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним, переговоры об урегулировании между делегациями Украины и РФ проходят сегодня в Беларуси.
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