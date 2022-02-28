Следующая встреча украинской и российской делегаций по урегулированию ситуации в атакованной Россией Украине состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной и помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам были найдены "найдены некоторые точки, по которым можно найти общие позиции". Также стороны договорились встретиться в ближайшие дни. До этого каждая делегация проконсультируется с руководством своей страны.

Напомним, переговоры Украины и России, продолжавшиеся сегодня несколько часов, завершены. Стороны разъехались в свои столицы для проведения консультаций.

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