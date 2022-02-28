Переговоры Украины и России, продолжавшиеся несколько часов, завершены.

Двери зала, где проходили три раунда встречи, открыты. Обсуждается возможность заявлений сторон для СМИ.

Об этом сообщает издание БелТа в понедельник, 28 февраля.

"Шли они довольно долго. А значит, с порога друг друга не послали. Но ждём результатов", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Известно, что стороны уезжают для консультаций в столицы. Об этом заявила украинская делегация после переговоров с Россией в Минске.

"Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения", - заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

"Значит, не все безнадёжно", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Также Владимир Мединский заявил, что "стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

"Здесь тоже можно найти некий осторожный оптимизм", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Позже появился еще один комментарий представителя украинской делегации Михаила Подоляка.

"Переговоры тяжелые. Однако, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона все еще, к сожалению, необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - заявил Подоляк.

"Тон более пессимистичный чем раньше, но с некоторым просветом", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

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