Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обращается к Евросоюзу с просьбой о предоставлении стране членства по новой спецпроцедуре.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении от 28 февраля.

"Мы обращаемся к Европейскому союзу по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на уровне. Я уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что все это возможно", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме.

Также мы писали о том, что на днях Зеленский призвал Евросоюз предоставить членство Украине.

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что Украина со временем должна вступить в Евросоюз.

В Евросовете анонсировали, что обсудят возможность принятия Украины в ЕС.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 28 февраля, на пятый день войны, в обновляемом материале.