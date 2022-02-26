Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме.

Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции", - написал польский президент.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

Мы ранее писали, что Зеленский призвал Евросоюз предоставить членство Украине.

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