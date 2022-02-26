Польша выступает за принятие Украины в ЕС в экспресс-режиме
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна выступает за принятие Украины в Евросоюз в экспресс-режиме.
Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.
"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и сразу после этого должны быть начаты собеседования с членами. Украина также должна получить доступ к фондам ЕС для реконструкции", - написал польский президент.
Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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