Министр обороны Украины Алексей Резников призывает всех, кто хочет взять в руки оружие записываться в отряды территориальной обороны.

По его словам, с собой нужно иметь только паспорт.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе. Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", - говорится в сообщении министра.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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