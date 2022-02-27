Президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с американским лидером Джо Байденом попросил о дополнительной помощи в обеспечении своей безопасности.

Об этом говорится в твите журналиста ABC Патрика Ривелла, который ссылается на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Как гласит запись в Твиттере, глава вашингтонской администрации предоставил эту безопасность.

Как писала "Страна" 21 февраля, СМИ написали, что администрация Байдена обсуждала с правительством Украины бегство Зеленского в случае вторжения России.

После начала вторжения в Белом доме несколько расплывчато подтвердили переговоры Киева с Вашингтоном об эвакуации Зеленского из Украины.

"Я не стану раскрывать детали наших переговоров и контактов, затрагивающих вопросы безопасности. Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной", - сказала тогда Псаки.

Напомним, Зеленский в последний раз поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом вечером 25 февраля. Стороны обсудили усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.