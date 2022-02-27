В воскресенье, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать переговоры в Женеве. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

Известно, что цель переговоров – прекращение огня. При этом они могут состояться уже в этот понедельник в рамках заседания Совбеза ООН по правам человека.

По информации журналистов, президент Швейцарии проводит контакты с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время МИД Швейцарии не комментирует сообщения СМИ о возможном проведении 28 февраля — 1 марта в Женеве.

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