Зеленский обратился к Visa и MasterCard с просьбой запретить работу карт для всей России, а не только подсанкционных предприятий. В Верховной раде призвали распространять обращение во всех соцсетях.

Напомним, с 26 февраля Международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе. Это ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.

Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его "дочкой" карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей, а также в иностранных интернет-магазинах.

Но операции внутри России по ним продолжат проходить.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.