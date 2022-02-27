Россия собирается еще больше бомбить города Украины и убивать наших детей. Об этом в утреннем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Зло которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить. Они врали, что не будут трогать гражданское население. С первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно выбрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальным: электростанции, больницы, детские сады, жилые дома - все под ударом оккупантов ежедневно", - заявил Зеленский.

По его словам, то, что оккупанты причиняют Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и селам Украины тянет на международный трибунал. Все эти преступления тщательно фиксируются.

"И этих преступлений было бы намного больше, если бы не наши мужественные защитники. Украинские силы отбивают атаку, ломают планы врага, блестяще выполняют свою работу", - заявил Зеленский.

Принято решение о повышении зарплат защитникам.

"Есть те, кто нам помогает. Мы получаем, оружие, продукты, бензин. Сформирована мощная коалиция антивоенная коалиция в поддержку Украины", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что Германия заявила о поставке 1000 противотанковых гранатометов и 500 "Стингеров" з дополнительными боекомплектами, Бельгия дает 5000 пулеметов и 5 млн патронов и 4 тысячи тонн топлива.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

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