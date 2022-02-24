Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на появившиеся в прессе публикации о том, что США рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев. Псаки уклончиво заявила, что Зеленский остается в столице и продолжает руководить своей страной.

Брифинг с ответом Псаки транслировался в Фейсбуке Белого дома.



"Я не стану раскрывать детали наших переговоров и контактов, затрагивающих вопросы безопасности. Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной", - сказала Псаки.





Несколько влиятельных американских СМИ ранее сообщили, что власти США при контактах с Зеленским призывали его отправиться из Киева во Львов ради его безопасности на фоне эскалации украинского кризиса. В частности, телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме рассказал, что Вашингтон контактировал с Украиной по поводу возможной эвакуации Зеленского в случае эскалации ситуации с российским "вторжением".

Между тем из последних новостей о Зеленском известно, что вечером 23 февраля он провел встречу с украинскими олигархами и крупными бизнесменами в Офисе президента.