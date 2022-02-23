Появились некоторые подробности о встрече олигархов и крупных предпринимателей с президентом.

Геннадия Боголюбова, Вадима Новинского, Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Сергея Таруту, владельца магазинов АТБ Геннадия Буткевича, Галину Герегу, братьев Ставницер (владельцев портов), Вячеслава Климова ("Новая почта"), братьев Суркисов усадили за большой круглый стол, за которым сидели силовики. Всех остальных разместили на задних рядах.

При этом участники обратили внимание на то, что Владимир Зеленский ориентировал собравшихся на контакт с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой. О нем он гораздо чаще говорил, чем о премьере Денисе Шмыгале.

Как писала "Страна", совещание с представителями крупного бизнеса началось в Офисе президента в 18:00.

Также мы приводили рассказ Геннадия Корбана о том, как прошла встреча. По его словам, это была церемониальная встреча.

"Президент должен проводить встречи с крупным и менее крупным бизнесом, чтобы убедиться, во первых, все ли на месте, и с президентом бизнес или нет. Встреча показала, что бизнес задекларировал, что он с президентом и со страной в трудное время. Вот, собственно, цель встречи", - рассказал Корбан.