Бизнесмен Геннадий Корбан прокомментировал итоги встречи Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса.

"Это была церемониальная встреча. Президент должен проводить встречи с крупным и менее крупным бизнесом, чтобы убедиться, во первых, все ли на месте, и с президентом бизнес или нет. Встреча показала, что бизнес задекларировал, что он с президентом и со страной в трудное время. Вот, собственно, цель встречи",- рассказал Корбан.

Также он добавил, что президент не ставил ни каких задач и денег у бизнесменов не просил.

"На встрече присутствовали все монополисты, я их называю олигархами. Предложения от бизнесменов проступали разные, от послаблений налогового бремени до упрощения определённых процедур так называемой дерегуляции. Но это было кратко. Когда мы более подробно начали обсуждать предложения бизнеса, президент сказал, что у него заканчивается время, извинился и откланялся", - сообщил Корбан.

Как писала "Страна", совещание с представителями крупного бизнеса началось в Офисе президента в 18:00. И на ней должен был быть олигарх Ринат Ахметов.

Мы также рассказывали, что Ахметов заявил, что заплатит авансом в бюджет миллиард гривен из-за сложной ситуации со "вторжением".