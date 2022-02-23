Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что много раз предлагал российскому президенту Владимиру Путину поговорить, и считает, что Россия должна быть среди стран — гарантов безопасности Украины.

Об этом Зеленский сообщил в ходе брифинга с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

"С учетом, что сейчас 150 тысяч у границ, оккупированы территории, я считаю, что среди стран, которые дают четкие гарантии безопасности, должна быть Россия. Я много раз предлагал президенту России сесть за стол и говорить. Это вопрос диалога, а не вопрос условий, как я считаю", - сказал Зеленский.

Заявление президента Украины прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"То есть, получается, не исключает участие Украины в неких глобальных договорённостях по безопасности в Европе.

Другой вопрос, что требования России по этим договорённостям известны: не вступление Украины в НАТО. Плюс вчера к ним Путин добавил и некую "демилитаризацию"", - говорится в публикации.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". На следующий день Государственная Дума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР". Также Совет Федерации РФ дал разрешение на ввод российских войск в "ЛДНР".

Сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам не ездить в Россию, а тем, кто сейчас находится там, немедленно покинуть ее территорию.

"Страна" разбиралась, какой курс возьмет Украина после признания Россией "ЛДНР".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.