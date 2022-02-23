Министерство иностранных дел (МИД) Украины рекомендовало украинским гражданам не ездить в Россию, а тем, кто сейчас находится там, немедленно покинуть ее территорию.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду, 23 февраля.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию", - заявили в МИД Украины, добавив, что "пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в РФ".

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Мы также сообщали, что ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

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