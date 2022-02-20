Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан на территории Украины покинуть нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии в воскресенье, 20 февраля.

"В связи с постоянно возрастающей вероятностью внезапного и значительного ухудшения ситуации с безопасностью из-за высокого напряжения между Россией и Украиной МИД Чехии предостерегает от поездок в Украину. Если вы находитесь в Украине, рассмотрите возможность выезда из страны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в МИД Чехии призвали граждан, которые рассматривают возможность выезда из Украины воздушным транспортом, сделать это без промедления в связи с ограничением или приостановкой обслуживания авиакомпаний (KLM, Lufthansa, Austrian), а также предостерегли от поездок и пребывания в приграничных районах Украины.

В МИД Чехии предупредили, что в случае военного конфликта у ведомства будут очень ограниченные возможности для оказания помощи и защиты чешским гражданам в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Индии обратились к семьям индийских дипломатов и сотрудников посольства в Киеве с просьбой покинуть территорию Украины.

Также мы писали, что авиакомпания "Скандинавские авиалинии" прекращает полеты над Украиной до весны.

О том, что происходит вокруг Украины в последние дни, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.