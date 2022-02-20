Власти Индии обратились к семьям индийских дипломатов и сотрудников посольства в Киеве с просьбой покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на источники в воскресенье, 20 февраля.

"Семей сотрудников посольства Индии в Украине попросили уехать обратно в Индию", - приводит агентство информацию источника.

Напомним, что посольство Индии в Украине призвало соотечественников покинуть территорию Украины из-за обострившейся ситуации в стране. Это уже второй раз, когда индийские дипломаты призывают своих граждан покинуть Украину. До этого они использовали более мягкую формулировку: их призывали "рассмотреть вопрос о временном выезде".

Ранее "Страна" сообщала, что более 60% наблюдателей ОБСЕ из западных стран ушли в отпуск из-за обострения ситуации в Украине.

Также мы писали, что США временно переместили из Киева резидентуру ЦРУ, которая занималась сбором разведданных. Куда именно временно перенаправили сотрудников ЦРУ - не уточняется.

О том, что происходит вокруг Украины в последние дни, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.