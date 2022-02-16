Вашингтон временно передислоцировал из Киева работавших там сотрудников Центрального разведывательного управления.

Об этом со ссылкой на неназванных проинформированных официальных лиц пишет газета The New York Times.

"США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник, спустя день после того, как Госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов", - сообщает газета.

Куда именно временно перенаправили сотрудников ЦРУ - не уточняется.

По информации издания, перемещение агентов ЦРУ из Киева "может затруднить сбор информации о российской деятельности в Украине".

"США работали над сбором разведывательных данных, их рассекречиванием и разоблачением того, что официальные лица называли различными российскими заговорами с целью подорвать или заменить украинское правительство", - пишет The New York Times.

Напомним, основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов.

Также мы писали о том, что 11 февраля американцы в Украине начали получать звонки из посольства США с призывом к эвакуации.

Кроме того, сообщалось, что Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Беларусь и Приднестровье из-за российских войск вокруг Украины.