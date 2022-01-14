Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) занимается кураторством подготовки на территории Соединенных Штатов Америки элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки.

Об этом сообщает портал "Yahoo News" со ссылкой на собственные источники - бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности.

"По словам пяти бывших сотрудников разведки и национальной безопасности, знакомых с этой инициативой, ЦРУ наблюдает за секретной программой интенсивной подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. По словам некоторых из этих официальных лиц, программа, которая началась в 2015 году, базируется на неизвестном объекте на юге США", - пишет портал.

Отмечается, что программа, которая рассчитана на несколько недель, включает в себя: обучение обращению с огнестрельным оружем, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке.

"Yahoo News" пишет, что прошедшие подобные тренировки силы могут стать своего рода "Чеховским ружьем", которое совершит решающий выстрел в случае эскалации на Украине.

Ранее мы писали о том, что CNN сообщает, что после более 20 лет борьбы с терроризмом разведуправление США пересматривает методы обучения и подготовки персонала, чтобы сфокусироваться на КНР, а также России.

Кроме того, мы также сообщали о том, что вооруженные силы Украины сейчас сильнее и лучше подготовлены, чем в 2014 году, но из-за коррупции при военных закупках ВСУ плохо снабжены и вряд ли смогут успешно сопротивляться России в случае конфликта высокой интенсивности.