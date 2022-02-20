Корреспондент американского BuzzFeedNews Кристофер Миллер отмечает, что на фоне угрозы "российского вторжения" Львов быстро становится "западной столицей Украины".

Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

"Львов быстро становится западной столицей Украины и считается убежищем на фоне угрозы нового российского вторжения. Мы были там почти две недели назад, сообщая о первых прибывших людях и других, планирующих эвакуацию, включая западные посольства", - написал он.

Напомним, НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов.

До этого похожее заявление сделала Великобритания. Власти страны решили перевести свое посольство из Киева во Львов. Правительство приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.

"Страна" также писала, что Литва переводит часть персонала своего посольства в Украине из Киева во Львов. А в случае эскалации ситуации вокруг Украины туда переведут всех сотрудников.

О том, что происходит вокруг Украины в последние дни, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.