Американский журналист заявил, что на фоне угрозы "вторжения РФ" Львов становится "западной столицей Украины"
Корреспондент американского BuzzFeedNews Кристофер Миллер отмечает, что на фоне угрозы "российского вторжения" Львов быстро становится "западной столицей Украины".
Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.
"Львов быстро становится западной столицей Украины и считается убежищем на фоне угрозы нового российского вторжения. Мы были там почти две недели назад, сообщая о первых прибывших людях и других, планирующих эвакуацию, включая западные посольства", - написал он.
Напомним, НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов.
До этого похожее заявление сделала Великобритания. Власти страны решили перевести свое посольство из Киева во Львов. Правительство приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.
"Страна" также писала, что Литва переводит часть персонала своего посольства в Украине из Киева во Львов. А в случае эскалации ситуации вокруг Украины туда переведут всех сотрудников.
О том, что происходит вокруг Украины в последние дни, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.