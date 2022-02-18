Великобритания переводит свое посольство из Киева во Львов. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии.

"Офис посольства в Киеве временно переезжает, и сотрудники работают из офиса посольства во Львове. Любая военная операция России в Украине может серьезно повлиять на способность британского правительства оказывать консульскую помощь в Украине", - сообщает МИД.

Напомним, 15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что посольство Великобритании перевело часть сотрудников во Львов в связи с угрозой вторжения России в Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве.

Ранее мы писали, что Ирландия рекомендовала своим гражданам, в том числе и сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ, покинуть Украину в связи в напряженной ситуацией в нашей стране.

Также мы рассказали, что в МИД Чехии призвали своих граждан покинуть Украину, представительство страны останется работать.

Напомним, Литва эвакуирует во Львов часть сотрудников своего посольства в Киеве.