Посольство Великобритании в Украине объявило о переезде из столицы во Львов
Великобритания переводит свое посольство из Киева во Львов. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии.
"Офис посольства в Киеве временно переезжает, и сотрудники работают из офиса посольства во Львове. Любая военная операция России в Украине может серьезно повлиять на способность британского правительства оказывать консульскую помощь в Украине", - сообщает МИД.
Напомним, 15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что посольство Великобритании перевело часть сотрудников во Львов в связи с угрозой вторжения России в Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве.
Ранее мы писали, что Ирландия рекомендовала своим гражданам, в том числе и сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ, покинуть Украину в связи в напряженной ситуацией в нашей стране.
Также мы рассказали, что в МИД Чехии призвали своих граждан покинуть Украину, представительство страны останется работать.
Напомним, Литва эвакуирует во Львов часть сотрудников своего посольства в Киеве.