Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо заявил о вере в то, что ситуацию вокруг Украины можно решить дипломатическим путем и сообщил, что посольство Италии в нашей стране остается открытым.

Об этом Луиджи Ди Майо рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой во вторник, 15 февраля.

"Единственный путь, который я вижу в данной ситуации – это путь мира, и главное в этом – дипломатия. Я верю в то, что дипломатическим путем и благодаря дипломатам мы сможем мирным путем разрешить сложившуюся ситуацию", - заявил глава МИД Италии.

Луиджи Ди Майо добавил, что после визита в Киев будет обсуждать дипломатическое разрешение конфликта на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках своего визита в Москву 16 февраля, а также с партнерами в следующий понедельник, 21 февраля.

Кроме того, глава итальянской дипломатии подтвердил, что в случае необходимости Италия готова участвовать в сдерживании военной ситуации вместе с партнерами и НАТО.

"Я подчеркнул моему коллеге, что наше посольство в Украине остается открытым и полностью оперативно работает", - подытожил министр иностранных дел Италии.

Напомним, что в субботу, 12 февраля, в МИД Италии рекомендовали своим гражданам покинуть Украину и воздержаться от поездок в нашу страну.

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