На фоне слухов о российском вторжении в Киев в ближайшие дни приедет сразу несколько видных иностранных гостей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 15 февраля, в Украину приедет министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, а завтра - маршал Сейма Польши Томаш Гродский.

Также в четверг и пятницу, 17-18 февраля, в Киев приедет министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Напомним, 14 февраля в Киеве был с визитом канцлер Германии Олаф Шольц. После переговоров с Владимиром Зеленским у него спросили насчет поставок оружия для Украины. На вопрос он ответил весьма уклончиво.

"Вы знаете об отношении Германии к вопросу поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", - заявил немецкий канцлер.

Шольц также не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против Российской Федерации в случае эскалации ситуации на границе.

Помимо этого, Олаф Шольц сообщил, что президент Владимир Зеленский пообещал начать обсуждать законы по политической части Минских соглашений. Кроме того, Германия призывает к прямым переговорам Киева и Москвы, заявил канцлер Шольц.