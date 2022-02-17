Литва переводит часть персонала своего посольства в Украине из Киева во Львов. А в случае эскалации ситуации вокруг Украины туда переведут всех сотрудников.

Об этом заявила старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите, передает РИА Новости.

"Литва также перемещает часть персонала посольства во Львов, однако самые основные функции посольства еще выполняются в Киеве. Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве. Если эскалация будет расти и нельзя будет продолжать работу в Киеве, все будут переведены во Львов", - сказала Скайсгирите.

Напомним, правительство Канады заявило, что обеспечило пути отхода из Украины для своих граждан через четыре соседние страны на случай "российского вторжения в Украину", о котором и дальше пишут западные СМИ.

Ранее "Страна" писала о том, что Италия оставила свое посольство в Украине открытым и не стала перевозить его из Киева.

Также мы сообщали, что посольство Британии в Киеве продолжает работать несмотря на слухи о "вторжении". При этом офис британского посольства работает и во Львове.