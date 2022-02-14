Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не намерена эвакуировать или перемещать своих сотрудников, работающих в Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата ООН в понедельник, 14 февраля.

"У нас нет планов эвакуировать или перемещать персонал ООН", - сказал он.

По словам Дюжаррика, в штате ООН в Украине числятся более 1,6 тысяч человек, из которых 220 - иностранные граждане.

"На сегодня в Украине работает 1 661 человек. 1 441 - это местный персонал, а 220 - международный персонал", - пояснил представитель генсекретаря ООН.

Напомним, что в ООН после публикации Bloomberg о "вторжении РФ в Украину" посоветовали избегать подстрекательств к эскалации.

Ранее "Страна" сообщала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Америка временно переносит посольство из Киева во Львов. По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Также мы следим за ходом событий вокруг Украины и "вторжения" в обновляемом материале.

О том, что происходит за два дня до "вторжения" в блоге "ЯсноПонятно" рассказывает журналистка Олеся Медведева.