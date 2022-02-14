В ООН не планируют эвакуировать из Украины или перевозить своих сотрудников
Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не намерена эвакуировать или перемещать своих сотрудников, работающих в Украине.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата ООН в понедельник, 14 февраля.
"У нас нет планов эвакуировать или перемещать персонал ООН", - сказал он.
По словам Дюжаррика, в штате ООН в Украине числятся более 1,6 тысяч человек, из которых 220 - иностранные граждане.
"На сегодня в Украине работает 1 661 человек. 1 441 - это местный персонал, а 220 - международный персонал", - пояснил представитель генсекретаря ООН.
Напомним, что в ООН после публикации Bloomberg о "вторжении РФ в Украину" посоветовали избегать подстрекательств к эскалации.
Ранее "Страна" сообщала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Америка временно переносит посольство из Киева во Львов. По его словам, дипмиссия "продолжит поддерживать контакты с правительством Украины" и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.
Также мы следим за ходом событий вокруг Украины и "вторжения" в обновляемом материале.
О том, что происходит за два дня до "вторжения" в блоге "ЯсноПонятно" рассказывает журналистка Олеся Медведева.