Администрации учебных заведений и детских садов Киева начали рассылать родителям учеников уведомления о планах эвакуации на случай чрезвычайной ситуации (войны).

В распоряжении "Страны" оказались соответствующие сообщения для родителей в мессенджерах.

"В заведении на случай чрезвычайных ситуаций отрабатываются различные сценарии эвакуации. В случае, который нас всех тревожит (речь идет о войне - Ред.), предусматривается эвакуация детей в подвальное помещение, в котором созданы условия для временного пребывания детей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации учебных заведений рассказывают о механизмах эвакуации детей за пределы школы, а также информируют, что дети будут находиться под неусыпным контролем педагогов. Родителей просят провести с детьми соответствующий инструктаж, довести до их сведения возможные риски и снабдить их контактами родных и близких.

Ранее "Страна" сообщала, что родителям учеников киевской школы послали видеоинструктаж на случай боев в городе.

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