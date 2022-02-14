Родителям учеников киевской школы послали видеоинструктаж на случай боев в городе
В родительский чат одной из киевских школ администрация учебного заведения выложила видеоинструктаж на случай чрезвычайной ситуации - то есть войны.
Ролик опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".
В почти 15-минутном видео даются советы следующего рода:
- Главный совет - обязательно покиньте населенный пункт, в котором скоро начнутся боевые действия. В интернете сразу появится информация о боевых действиях, поэтому будет некоторое время на эвакуацию. В случае боев в городе покидать его будет крайне небезопасно.
- Заранее составьте с членами семьи детальный план эвакуации. Продумайте, куда вы поедете. чем туда будете добираться. кто кого должен забирать. И как действовать при отсутствии мобильной связи.
- Заранее приготовьте дежурный чемоданчик для экстренной эвакуации.
- При эвакуации не надевайте камуфлированную одежду.
Пока власти заверяют, что в ближайшее время "вторжения России" не будет, видео готовит граждан к обратному.
Как писала "Страна", 14 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совбеза заявил, что разведка не видит угроз вторжения России в Украину в ближайшее время, о чем говорят на Западе.
Мы также внимательно следим за тем, что происходит в связи со слухами о грядущем "нападении Путина".
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