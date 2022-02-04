В случае возникновения чрезвычайно ситуации в Киеве жителей столицы оповестят сирены и автомобили, в которых установлены громкоговорители. Горожанам дадут указания о дальнейших действиях.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ департамента муниципальной безопасности КГГА.

"Сирены означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". Услышав такой сигнал, нужно немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщение", - объяснили в КГГА.

С помощью автомобилей с громкоговорителями в случае возникновения чрезвычайной ситуации киевлянам дадут указания о дальнейших действиях. Услышав сообщение горожане должны действовать без паники в соответствии с указаниями.

"Сообщение будет содержать: информацию о чрезвычайной ситуации, месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации, территории (районы, массивы, улицы, дома и т. д.), которая попадает в зоны поражения, порядке действий в условиях чрезвычайной ситуации и т. д. Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей", – рассказали в департаменте.

Напомним, в Киеве, Львове и Одессе в воскресенье пройдут учения территориальной обороны.

Также сообщалось, что брат мэра столицы Владимир Кличко решил вступить в тероборону Киева.