Днем в пятницу, 4 февраля, в Киеве проходит съезд партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар". На нее пришел экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко со своими соратниками.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На съезде замечены также экс-генпрокурор Юрий Луценко, брат мэра Киева Владимир Кличко, Сергей Власенко и Сергей Соболев из "Батькивщины", экс-нардеп Оксана Продан и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка и мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

То, что на съезд "Удара" приехал Порошенко с соратниками, уже дало повод отдельным наблюдателям говорить о создании (а точнее возрождении) их альянса, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Страна" уже писала о непростых отношениях Кличко и Порошенко. Сейчас они выступают консолидировано против общего врага - Зеленского, что хорошо видно по недавним совместным "антизеленским" голосованием в Киевсовете. Но на общенациональном уровне они ближайшие конкуренты друг другу", - пишет "Политика Страны".

Поэтому рост Кличко возможен лишь за счет отбирания процентов у Порошенко.

"Поэтому Порошенко хотел был втянуть в себя "Удар", как это он уже сделал в 2014 году. Но в окружении Кличко зреет альтернативный план - предложить Порошенко не идти на выборы, а сняться в пользу Кличко, так как у мэра Киева более низкий антирейтинг, а значит больше шансов победить Зеленского (а Порошенко предложить пост премьера, например). И на чем сойдутся обе стороны (и сойдутся ли) пока не очень понятно", - комментирует ситуацию Telegram-канал.

Напомним, также мы писали о том, как Кличко в январе сначала заявил о заражении коронавирусом, а через четыре дня - о выздоровлении, и как это связано с возвращением в Украину Порошенко.