Одному из заместителей председателя КГГА, а также экс-ликвидатору завода "Радикал" сообщили о подозрении по факту уклонения от проведения восстановительных мер на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, что повлекло за собой тяжкие последствия. Имя чиновника не называется, но по данным "Страны", речь идет о Петре Пантелееве.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем завода "Радикал". Также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды.

"В течение 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составляет около 200 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения нанесен ущерб в размере более 40 млрд грн.

В рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.

Отметим, завод химикатов "Радикал" построили в начале 50-х годов прошлого века. Тогда он находился за городом, но из-за интенсивной застройки вскоре оказался в городской черте. Завод производил хлор, бертолетову соль, каустичскую соду, каучук, серную и соляную кислоту и т.д.

В производственных цепочках применяли электролиз с применением больших объемов ртути. В 1996-м году предприятие закрыли из-за банкротства, но должной охраны не обеспечили, вследствие чего около 200 тонн ртути оказались в почве на территории цеха электролиза. Сегодня цех электролиза - единственное уцелевшее здание "Радикала".

Территория завода используется для коммерческих складов.

"Страна" выяснила, какому из заместителей мэра Киева Виталия Кличко сообщили о подозрении. Источник "Страны" в киевской мэрии сообщил, что подозрение вручили Петру Пантелееву. Именно он был ликвидатором обанкротившегося столичного завода «Радикал».

По версии следствия, в результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения нанесен ущерб в размере более 40 млрд грн.

Источник "Страны" уточнил, что Пантелеев не задержан и по-прежнему принимает участие в рабочих совещаниях в КГГА.

Ранее "Страна" писала о том, что ГФС обнаружила в земельном департаменте КГГА нарушений на более чем 100 миллионов.

Также мы сообщали о том, как в КГГА прошли обыски из-за земельного участка, который отобрали у СНБО.