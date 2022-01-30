Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов, тела которых нашли в Киевской области. Им оказался 52-летний житель Василькова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - указывается в сообщении.

Примечательно, что подозреваемый оказался заказчиком древесины в один из мебельных цехов, а убитые занимались пиломатериалами. Между подозреваемым и убитым мужчиной завязался словесный конфликт на заводе. В ходе ссоры заказчик схватил молоток и много раз ударил мужчину, потом ударил ножом жену, которая сидела в автомобиле.

"С изувеченными телами супругов мужчина ехал по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра Василькова. Эту черную машину мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия", - рассказали в полиции.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления.

"Он положил тела предпринимателей в фургон и увез на одну из улиц Василькова, где и бросил", - добавляют в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

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