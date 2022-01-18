В Одессе полицейские задержали 49-летнего горожанина по подозрению в убийстве знакомого. Конфликт между мужчинами произошел из-за посуды, которую убитый не вернул.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Во время случайной встречи на улице Юрия и Ивана Липы злоумышленник несколько раз ударил 42-летнего мужчину ножом в грудь, как только между ними вспыхнул конфликт. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Правонарушителя, сбежавшего с места совершения преступления, оперативники задержали в тот же вечер. Одессит рассказал, что они с умершим дружили семьями и часто наведывались друг к другу в гости. Однако в тот вечер оба были нетрезвы и поссорились из-за пустяка - посуды, которую убитый не вернул ему после новогодней ночи.

"У фигуранта изъяли вещественные доказательства и объявили ему подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчину поместили в изолятор временного содержания. За умышленное убийство ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - сообщил начальник отдела полиции Одесского районного управления полиции Виктор Герасименко.

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