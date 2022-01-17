Сотрудники запорожской полиции задержали двух злоумышленников, причастных к похищению и убийству пропавшего летом 11-летнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователями следственного управления ГУНП в Запорожской области установили местонахождение преступников и провели их задержание при силовой поддержке бойцов спецподразделения "КОРД" в одной из квартир города.

Работниками уголовной полиции были установлены лица двух ранее судимых мужчин 1976 и 1996 годов рождения, причастных к похищению и убийству несовершеннолетнего парня.

Сотрудники полиции осуществили комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий и установили, что преступники скрываются в одной из квартир в Запорожье. Правоохранители спланировали и успешно провели спецоперацию по их задержанию.

В настоящее время обоим фигурантам по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины .

Решается вопрос избрания мер в виде содержания под стражей.

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