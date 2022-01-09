Правоохранители в Харькове предотвратили самоубийство мужчины, который решил поджечь себя после семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Инцидент произошел вечером 6 января. Полицейским поступил вызов о семейной ссоре на улице Яновского в Харькове, они оперативно прибыли по указанному адресу", - говорится в сообщении.

В момент, когда полицейские пытались установить детали инцидента, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую накануне облил легковоспламеняющейся жадностью.

"Не теряя времени, полицейские начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду", - добавили правоохранители.

Известно, что мужчину уже госпитализировали.

Напомним, в Сумской области полиция задержала 51-летнего жителя города Ромны, которого подозревают в убийстве 68-летнего знакомого и поджоге тела вместе с автомобилем погибшего.

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