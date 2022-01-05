Сотрудники правоохранительных органов Киева проверяют информацию про минирование трех торговых центров в разных районах столицы. Центры находятся в Деснянском, Днепровском и Подольском районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступили сообщения о минировании трех торговых центров, после чего информацию передали в дежурные части трех районов Киева, в которых размещены данные объекты.

В торговых центрах ведется проверка с привлечением взрывотехников и кинологов с собаками. Первым проверили ТРЦ "Район" на Троещине, следующим будет ТРЦ Retroville на Виноградаре.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что в Харькове полицейские получили сообщение о минировании здания международного аэропорта "Харьков", поступившее на электронную почту 26 декабря около 21:00. Осмотрев здание и территорию площадью 4 500 кв.м., полицейские не обнаружили взрывных устройств.

Также ранее, мы писали в Днепре правоохранители задержали 49-летнего жителя города за ложное сообщение о минировании Верховной Рады. Мужчина заявил, что в административном здании парламента заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно.