Убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, чье тело после пяти лет безуспешных поисков нашли на земельном участке в Киево-Святошинском районе столицы, похоронят в Днепре.

Об этом рассказала мама убитого Ольга Король на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья! Сообщаем, что отпевание состоится 20 января в Свято-Михайловском соборе, Варваринском приделе в 13:00 (город Киев, ул. Трехсвятительская 8, вход в собор в масках). Похороны 21 января в 11:00 в городе Днепр", - сообщила она.

Напомним, в апреле 2016 года недалеко от поселка Бобрица Киево-Святошинского района пропал 25-летний львовянин Тарас Позняков. Это произошло после того, как он подобрал двоих попутчиков в сервисе BlaBlaCar.

Следствие выяснило, его убили по предварительному сговору два человека с целью отнять автомобиль. Убийцами оказались два члена закарпатского отряда "Сонечко" (в прошлом входил в "Правый сектор"): Лука (россиянин Луан Кингисепп) и Тоф (Дмитрий Голуб). Первый погиб в 2019 году, а второй получил пожизненный срок.

Тело погибшего нашли только в конце ноября 2021 года, причем недалеко от места, где произошло убийство - на земельном участке в Киево-Святошинском районе Киевской области. О произошедшем подробно писала "Страна".