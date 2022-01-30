В Обуховском районе Киевской области вечером в субботу, 29 января, произошло двойное убийство - погибла семейная пара.

Об этом сообщает в Instagram глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги", - говорится в сообщении главы полиции Киевской области.

Андрей Небитов добавил, что на месте работают все службы и пообещал позже сообщить детальную информацию о страшном инциденте.

В Киевской области расследуют убийство семейной пары. Источник: Instagram/Андрей Небитов

По данным источников РБК-Украина в силовых структурах, тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются. Уточняется, что они были родом из Волынской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожской области подозреваемые в похищении и жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова, который с августа 2021 года считался без вести пропавшим, признались в еще одном тяжком преступлении. По словам одного из задержанных, после расправы над ребенком они также похитили и убили 48-летнюю женщину - жительницу Акимовского района.

Также мы писали, что в Сумской области полиция задержала 51-летнего жителя города Ромны, которого подозревают в убийстве 68-летнего знакомого и поджоге тела вместе с автомобилем погибшего.