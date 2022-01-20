В Запорожской области подозреваемые в похищении и жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова, который с августа 2021 года считался без вести пропавшим, признались в еще одном тяжком преступлении. По словам одного из задержанных, после расправы над ребенком они также похитили и убили 48-летнюю женщину - жительницу Акимовского района. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"По его показаниям, 24 сентября 2021 года на почве возникших неприязненных отношений они похитили жительницу Акимовского района, 1973 года рождения и причинили ей смертельные травмы. С целью сокрытия преступления одежду и личные вещи жертвы сожгли, а тело бросили к реке Тащенак", - говорится в сообщении.

Как сообщают в полиции, убитая женщина с сентября 2021 года находилась в розыска как без вести пропавшая. В среду, 19 января, ее тело было поднято из водоема между селами Радивоновка и Мирное и направлено на проведение экспертизы.

Напомним, на днях под Запорожьем нашли убитым 11-летнего Максима Самофалова, который проживал с бабушкой в Акимовке и пропал без вести еще 29 августа 2021 года. Тело ребенка обнаружили закопанным в погребе на территории частного дома. 17 января правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин 26 и 46 лет, которые уже были ранее судимы.

Также мы сообщали, что в Сумской области арестовали мужчину, который убил знакомого и сжег его тело вместе с авто.