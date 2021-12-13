В Днепре в результате покушения на депутата областного совета на улице взорвался автомобиль. В машине был установлен автомат Калашникова с самодельным устройством дистанционного спуска.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры задержан мужчина, который подозревается в готовке к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов. Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что это произошло в рамках покушения на депутата облсовета (возле его офиса и взорвалось авто).

При этом внутри машины был установлен автомат Калашникова с самодельным устройством дистанционного спуска.

Автомат должен был расстрелять здание, после чего взорваться чтобы замести следы.

Судя по тому, что правоохранители успешно восстановили картинку происшествия, замести следы не удалось.

Напомним, в ноябре 2020 года мир потрясла история, когда иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде расстреляли при помощи пулемета, оснащенного роботизированным устройством для дистанционного управления. То есть, пулемет был рядом с Фахризаде, но управлялся дистанционно киллером.

Для этого в Иран ввезли разобранным пулемет FN MAG и оснастили его камерами для дистанционной работы. Автомобиль, из которого велся огонь, был заминирован для устранения улик.

"Страна" публиковала подробности этой истории.