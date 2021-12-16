В Киеве во время секса мужчина случайно убил свою партнершу, закрыв ей рукой рот и нос. В качестве наказания суд определил для него условный срок.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Осенью прошлого года мужчина встретился со знакомой, пара купила алкоголь и пошла домой к женщине. Выпив спиртного они перешли к сексу и после первого полового акта мужчина предложил ей совершить еще один, "неестественным путем", на что женщина дала согласие.

"Он встал сзади от потерпевшей, при этом одной рукой держал ее за талию, а другой закрыл ей рот и нос. После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил потерпевшую, которая тяжело дышала. Он ушел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, а изо рта у нее течет кровь. Он вызвал скорую помощь и полицию", - сказано в решении суда.

Мужчина своими действиями помешал женщине свободно дышать, в результате чего она умерла. Как показала экспертиза, женщина умерла в результате механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта.

"Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого - первое привлечение к уголовной ответственности, чистосердечное раскаяние в содеянном, оказание содействия органу досудебного следствия, тяжелые семейные обстоятельства, которые выражаются в том, что он осуществляет уход матери, не имеющей возможности самостоятельно двигаться, суд считает, что человек может быть исправлен без изоляции от общества", - сказано в решении суда.

Таким образом, мужчина получил только условный срок.

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